Nancy Irusta se consagró campeona en la Copa Ciudad de San Juan 2025

La atleta Nancy Irusta obtuvo el primer puesto en la Copa Ciudad de San Juan 2025, desarrollada este fin de semana. La deportista compitió en dos categorías: bikini fitness y máster (más de 30 años), alcanzando el máximo reconocimiento en ambas.

Nancy en diálogo con VMI Radio 88.1 destacó que debió ajustar intensamente su preparación y dieta en las últimas semanas para llegar en óptimas condiciones. “Fue una competencia local, pero de gran nivel, y me sirvió como preparación para la Copa Cordobés, que se disputará en noviembre”, explicó.

La categoría bikini fitness exige un físico tonificado y armónico, sin hipertrofia muscular exagerada, con especial énfasis en posturas, presencia escénica, peinado y maquillaje. “Es un trabajo integral: cuerpo, look y actitud. Todo suma en la evaluación”, señaló la campeona.

La atleta también adelantó que estará presente el 2 de noviembre en Villa Mercedes, en una competencia organizada por Bruno Vargas, y luego en la cita nacional en Córdoba.

“Ahora me tomaré unos días para disfrutar con mis amigos y alumnos que siempre me apoyan, pero sin descuidar la preparación para lo que viene”, aseguró.