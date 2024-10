La familia de Carla Pereira sigue viviendo bajo la sombra del dolor que dejó el asesinato de la joven en junio de 2017. El responsable, Nahir Nazareno Pérez, quien fuera su pareja, la mató a golpes cuando ambos tenían apenas 17 años. Ahora, tras cumplir solo siete de los 20 años de condena, Pérez solicita salidas transitorias, una posibilidad que ha despertado la indignación de la familia y seres cercanos de la víctima.

El pasado jueves, el padre de Carla recibió una notificación de una jueza en la que se le preguntaba si estaba de acuerdo con que el femicida de su hija fuera beneficiado con estas salidas. El escrito indicaba que tenía tres días hábiles para responder y que debía hacerlo a través de un correo electrónico. Para la familia, la noticia no solo ha revivido su dolor, sino que ha generado una fuerte sensación de injusticia.

Emmanuel Garro, expareja de Carla y padre de su hijo, expresó con firmeza que no están de acuerdo con que Pérez goce de salidas transitorias. “Esto es una burla”, declaró Garro, quien además cuestionó el hecho de que el asesino no haya recibido prisión perpetua, ya que era menor de edad al momento del crimen. “Que haya matado a mi expareja con 17 años no debería haber sido excusa para una condena menor”, manifestó con evidente frustración.

Un historial de atrevimientos desde la cárcel

Garro también denunció que este pedido de salidas transitorias no es el único atrevimiento que ha tenido Pérez desde la cárcel. “Sabemos que ha solicitado cobrar estampillas escolares porque terminó sus estudios en prisión. Además, tiene acceso a redes sociales a través de un celular, algo que es inadmisible”, comentó Garro, señalando las irregularidades en el régimen carcelario del penal de La Botija, donde Pérez está encarcelado.

En los últimos días, la familia de Carla ha sido víctima de amenazas de muerte a través de redes sociales, provenientes de un perfil sospechoso que podría estar vinculado a Pérez o a su entorno. “Nos han dicho que, apenas él salga con las transitorias, me van a matar, refiriéndose a mí, que soy el padre del hijo de Carla”, aseguró Garro, visiblemente afectado por las amenazas que ha recibido.

La lucha por justicia continúa

La familia de Carla Pereira está decidida a seguir luchando para que Nahir Nazareno Pérez no obtenga beneficios judiciales tan pronto. Este femicidio devastó a una comunidad entera y, a siete años de los hechos, la herida sigue abierta para quienes conocieron y amaron a Carla. Las palabras de Garro son claras: “No hay justicia posible cuando el asesino de una joven inocente puede salir en libertad con tan pocos años de cárcel cumplidos”.

La lucha de esta familia es, al mismo tiempo, un llamado de atención sobre la falta de garantías para las víctimas y sus seres queridos en el sistema judicial, donde el dolor no parece ser suficiente para evitar que los derechos de los condenados prevalezcan.