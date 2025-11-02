MVP: Morena Manchento, orgullo villamercedino en el básquet nacional

La talentosa Morena Manchento, oriunda de Villa Mercedes, se consagró como una de las grandes promesas del básquet femenino argentino tras ser elegida “Jugadora Más Valiosa” (MVP) del Final Four U15, disputado en el Club Central Argentino de Río Cuarto.

Con apenas 14 años, la joven formó parte del combinado Gorriones de Río Cuarto, que se coronó campeón del Provincial de Selecciones Lening 2025, al vencer en una ajustada final a Morteros por 60 a 57. La competencia, organizada por la Asociación Riocuartense, reunió a destacadas delegaciones de Morteros, Villa María, Traslasierra y Río Cuarto, marcando un hito para el deporte femenino de la región.

Su madre, Lorena, expresó con emoción el orgullo que siente por los logros de su hija, quien inició su camino deportivo en Sportivo Mercedes y luego continuó en el Alberdi Club, ambos de su ciudad natal. Desde principios de este año, Morena integra el plantel de Gorriones, consolidándose como una pieza clave del equipo y dejando bien en alto el nombre de Villa Mercedes en el básquet nacional.