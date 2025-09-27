Murió un vecino de Villa Mercedes tras volcar en una camioneta en San José del Morro

Un vecino de Villa Mercedes falleció este jueves por la noche luego de protagonizar un vuelco con su camioneta en la zona rural de San José del Morro.

El siniestro ocurrió cerca de las 20 horas, en un camino interno del campo “La Morena”, ubicado sobre la ruta provincial 17. Según el informe policial, el hombre de 63 años, que circulaba en una camioneta Toyota Hilux, perdió el control del vehículo por causas que aún se investigan y volcó.

De acuerdo a las primeras pericias, el conductor habría salido despedido del habitáculo. Personal de salud pública acudió al lugar y, tras brindarle las primeras asistencias, fue trasladado en ambulancia al hospital de La Toma, donde finalmente se constató su fallecimiento.

En la causa interviene la fiscal de turno de la Segunda Circunscripción Judicial, Gisela Milstein, quien ordenó las actuaciones correspondientes.