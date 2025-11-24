Murió Jimmy Cliff, leyenda del reggae y voz de “Reggae Night”

El legendario músico jamaiquino Jimmy Cliff, ícono mundial del reggae y voz de clásicos como “Reggae Night” y “I Can See Clearly Now”, falleció a los 81 años tras una neumonía derivada de una convulsión. La noticia fue confirmada por su esposa, Latifa Chambers, a través de una publicación en redes sociales.

En su mensaje, la mujer agradeció el acompañamiento global hacia el artista: “Estoy agradecida con su familia, amigos, colegas y compañeros de trabajo que han compartido su trayectoria con él. A todos sus fans del mundo, sepan que su apoyo fue su fortaleza durante toda su carrera”.

Nacido como James Chambers, Cliff fue una figura clave en la expansión internacional del reggae. Su proyección global se consolidó con su participación en la emblemática película “The Harder They Come”, donde además aportó varios temas a la banda sonora, entre ellos “Many Rivers to Cross”, “Sitting in Limbo” y la canción principal.

Su carrera comenzó tras su mudanza del campo a Kingston, donde grabó sus primeros sencillos y logró su primer gran éxito con “Hurricane Hattie”, producido por Leslie Kong. Con influencias del pop, ska, soul y rhythm and blues, Cliff construyó un sonido único que lo llevó a instalarse en Londres en 1965 por gestión de Chris Blackwell, de Island Records.

A fines de la década del ’60 ya era una figura destacada en Sudamérica: ganó un premio en Brasil con su tema “Waterfall” y su álbum Wonderful World, Beautiful People se convirtió en un éxito internacional.

En 1970, Jimmy Cliff visitó la Argentina para los “carnavales beat” organizados en el estadio de Vélez, donde compartió escenario con figuras como Sandro, Palito Ortega, Leonardo Favio, Los Gatos, Carlos Bisso y Pintura Fresca.

Su legado también marcó a artistas argentinos. La Zimbabwe versionó “Many Rivers to Cross” en 2013, y en sus shows suele sonar “I Can See Clearly Now”. “Jimmy Cliff fue uno de los más grandes. Su voz vivirá por siempre”, dijo Chelo Delgado en diálogo con La Viola. El músico destacó su humildad, su talento y su influencia eterna en el género.

“Fue un pilar fundamental y pionero de la música jamaiquina, un espíritu valiente que moldeó el universo del reggae hasta hoy”, agregaron desde la banda.