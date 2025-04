El mundo del cine está de luto. Val Kilmer, actor legendario de los años 80 y 90, falleció este martes a los 65 años a causa de una neumonía, según confirmó su hija Mercedes Kilmer al The New York Times. El intérprete, recordado por papeles icónicos como “Iceman” en Top Gun (1986) y Jim Morrison en The Doors (1991), había enfrentado una larga batalla contra el cáncer de garganta, diagnosticado en 2014, que lo dejó sin voz pero no sin legado.

De Top Gun a Batman: Una carrera marcada por la intensidad

Kilmer fue uno de los actores más versátiles de su generación:

1991 : Encarnó al carismático y turbulento Jim Morrison en la biopic The Doors, dirigida por Oliver Stone.

1995: Vistió la capa de Batman en Batman Forever, aunque su experiencia fue turbulenta por conflictos creativos.

En los años 2000, su carrera en Hollywood declinó, llevándolo al cine independiente y al teatro, donde destacó con su obra Citizen Twain, un unipersonal sobre Mark Twain.

La lucha silenciosa: Cáncer y resurgimiento

En 2014, Kilmer fue diagnosticado con cáncer de garganta. Aunque superó la enfermedad, el tratamiento le costó su voz, usando posteriormente un dispositivo electrónico para comunicarse. Su última aparición cinematográfica fue en Top Gun: Maverick (2021), donde repitió su papel de Iceman en una escena emotiva que conmovió a fans.

En 2021, el documental Val —estrenado en Cannes— mostró su vida tras cámaras: desde grabaciones personales de sus años de gloria hasta su lucha por reinventarse como artista pese a las secuelas de su enfermedad.

Reacciones y legado

Oliver Stone : "Jim Morrison vivió a través de Val. Era un actor que lo daba todo".

: “Jim Morrison vivió a través de Val. Era un actor que lo daba todo”. Fans en redes: El hashtag #IcemanForever se volvió trending topic, con memes de sus frases célebres (“You can be my wingman anytime”).

Kilmer deja dos hijos (Mercedes y Jack) y una filmografía que lo inmortaliza como uno de los rostros más carismáticos del cine.