El reconocido artista se encontraba internado y su partida fue confirmada este sábado.

El Multiteatro lo despidió con un emotivo mensaje

Carlos Rottemberg comunicó la noticia a través de la cuenta oficial en X.

El mundo del espectáculo argentino despide a Alberto Martín, quien falleció este sábado a los 81 años. La confirmación llegó a través de Carlos Rottemberg, que comunicó la triste noticia desde la cuenta oficial del Multiteatro en la red social X.

“Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”, expresó el comunicado.

Martín fue una figura destacada en la televisión, el teatro y el cine argentino, recordado por su amplia trayectoria y su carisma sobre los escenarios.