Mujer Protagonista: Congreso y Expo en Villa Mercedes

Villa Mercedes será sede de un nuevo encuentro organizado por Mujer Protagonista, que tendrá su evento central el sábado 4 de octubre en el Hotel Epic. La propuesta incluye un congreso de mujeres con destacadas oradoras: Lali Gómez (pastora en la provincia de Buenos Aires y oradora internacional), Vero Cepita (pastora juvenil y creadora de contenidos) y Agostina Rojas (pastora local y emprendedora). En paralelo se desarrollará la Expo Mujer, con más de 25 emprendimientos de la ciudad.

El movimiento impulsa actividades para fortalecer el rol emprendedor femenino. Un ejemplo fue el Workshop Emprendedor del 25 de agosto, con talleres sobre gestión de redes sociales y diseño de espacios comerciales. Además, organiza ferias de emprendedoras durante el año, generando instancias de venta y acceso a equipamiento.

La iniciativa también integra la fe como motor de acción, a través de encuentros denominados “la previa”, que en septiembre se llevaron a cabo en San Luis y Villa de Merlo, con el fin de inspirar a las mujeres de fe a alcanzar su rol protagónico.

Como parte de su agenda social, el viernes 3 de octubre colaborarán con el Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia de Villa Mercedes en una charla preventiva sobre violencias en adolescentes.

El cronograma anual continuará con nuevas ferias emprendedoras en octubre y noviembre, y el 18 de noviembre, en el marco del Día de la Mujer Emprendedora, se desarrollará una jornada especial para reconocer y equipar a las mujeres de la ciudad.