Motor Stirling 25: ciencia, creatividad y sueños escolares en Justo Daract

Un grupo de estudiantes de sexto grado de la Escuela N° 37 “Juan Bautista Alberdi”, junto a sus docentes, lleva adelante un proyecto que combina ciencia, sustentabilidad y un enorme entusiasmo juvenil.

En la Feria de Ciencias, los alumnos presentaron el “Motor Stirling 25”, una construcción que funciona gracias al contraste de temperatura y que realizaron íntegramente con materiales reutilizados: latas de conserva, aerosoles, rayos de bicicleta, CDs en desuso y una fuente de calor ecológica que habían fabricado en un proyecto anterior.

El motor es la continuidad de “Eco Fuego”, iniciativa con la que el año pasado representaron a San Luis en la Feria Nacional y que incluso fue declarada de Interés Provincial por la Cámara de Diputados.

Hoy, los chicos van por más: buscan que este invento se convierta en un cargador de celular sustentable y de bajo costo. Para ello, siguen investigando y probando materiales, con la misma pasión que los llevó a levantar este motor desde cero.

“Este es el último año de este curso en la escuela y quieren despedirse con todo. Más allá de lo que ocurra en la instancia provincial, ellos desean seguir desarrollando el proyecto. Yo, como profe, no puedo estar más feliz por el compromiso de los chicos y el apoyo de la escuela”, contó a Villa Mercedes Info el docente orientador, Matías Rodríguez, acompañado por las seños Norma (Ciencias Naturales) y Cintia (Lengua), quienes aportaron a la modalidad STEAM.

El equipo está integrado por 17 estudiantes de sexto grado del turno mañana, quienes lograron que el aprendizaje se transforme en un verdadero viaje de descubrimiento.

Con orgullo, invitan a toda la comunidad a conocer su trabajo en redes sociales, donde comparten avances y el paso a paso del proyecto: se los puede encontrar en Instagram y Facebook como Motor Stirling.

El motor late, pero también lo hacen las ganas de estos chicos de aprender, crear y transformar la realidad con sus propias manos.