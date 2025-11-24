Misiones: conducía alcoholizado, volcó con sus hijos y murió el menor de ellos

Un grave accidente ocurrido este sábado en Oberá, Misiones, dejó como saldo la muerte de un niño de 8 años y a su hermano, de 10, internado en estado reservado. El siniestro se produjo cuando su padre, que circulaba alcoholizado, perdió el control del vehículo y volcó a un costado de la ruta.

El hecho tuvo lugar en el barrio El Progreso. Según fuentes policiales, el conductor —Andrés P., de 36 años— viajaba en una Chevrolet Corsa Pick Up junto a sus dos hijos cuando despistó y terminó volcando. Los servicios de emergencia trasladaron a la familia al hospital local.

Allí, los médicos confirmaron la muerte del menor de 8 años, quien sufrió traumatismo de cráneo, hemotórax bilateral y estallido hepático. El niño de 10 años fue derivado de urgencia al Hospital de Posadas, donde permanece internado con pronóstico reservado por la gravedad de sus heridas.

La Policía confirmó que el hombre conducía alcoholizado, por lo que quedó detenido y a disposición de la Comisaría Tercera.