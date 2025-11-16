Miranda hipnotizó el anfiteatro Ave Fénix con su “Hechizo de Plutón”

Con una puesta en escena futurista, múltiples cambios de vestuario y una lluvia incesante de hits, Miranda! conquistó este sábado por la noche el anfiteatro Ave Fénix, donde brindó un show de más de una hora y media que combinó teatralidad, brillo y una narrativa pop que mantuvo cautivo al público puntano.

El espectáculo comenzó puntual a las 23, luego de un retraso programado por la lluvia. La dupla integrada por Ale Sergi y Juliana Gattas abrió su presentación con la estética del Hotel Miranda, luciendo trajes plateados y chalecos de tonos vibrantes que funcionaron como base para los siete cambios posteriores.

La primera parte fusionó temas recientes como “Siempre que lo beso” con canciones de más de una década que no integran su lista de grandes éxitos —entre ellas “Tu juego” y “Dice lo que siento”— en un clima donde el público, todavía precavido por el clima, tardó en soltarse.

El quiebre llegó con “Extraño” y luego con una versión emotiva de “Uno los dos”, acompañada por la figura digital de Emilia Mernes proyectada en las pantallas gigantes. Acto seguido, un grupo de bailarines caracterizados como aliens irrumpió para dinamitar el Hotel Miranda y dar paso a colaboraciones estelares con Tini Stoessel, Conociendo Rusia y Nicki Nicole, recreadas en formato audiovisual.

La narrativa del show se desarrolló como una trilogía dramática que recorrió el amor, el desamor y la reconciliación. Sobre el escenario, Sergi marcó el ritmo con su impronta característica, mientras Gattas aportó teatralidad, seducción y una impecable performance vocal. La conexión entre ambos resultó evidente incluso en situaciones imprevistas, como el momento en que el cantante ayudó a su compañera a recolocar discretamente su “in ear”.

Uno de los pasajes más celebrados fue “Por ese hombre”, donde la dupla interactuó con Abraham Mateo desde las pantallas, recreando un triángulo amoroso con tintes de comedia dramática. El público respondió con euforia a las coreografías improvisadas y acompañó clásicos como “473”, “Perfecta” y “Lo que siento por ti”, canción con la que Gattas expresó: “Lo que siento por ti es amor, San Luis”.

La noche incluyó incluso una propuesta de casamiento entre espectadores, celebrada con aplausos por todo el anfiteatro.

Para el tramo final, Miranda! preparó una seguidilla arrolladora con “Yo te diré”, “Ya lo sabía”, “Mentía” y “Fantasmas”, antes de regresar para un bis íntimo con sus maillots plateados. “Tu misterioso alguien” y la infaltable “Don” sellaron el cierre de una verdadera “invasión pop” en territorio puntano.

“Gracias por la paciencia. Me dio miedo la lluvia, pero por suerte nos dejó cantar. Valoramos muchísimo que estén acá”, expresó Sergi en la despedida. Con el Hotel Miranda simbólicamente devastado y el público rendido, quedó inaugurada una nueva etapa musical para el dúo.

Crónica: Fabián Nuñez – Fotos: Nora Viñales