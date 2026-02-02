Milei viajará a Estados Unidos para un nuevo encuentro con Trump

El presidente de la Nación, Javier Milei, volverá a viajar a Estados Unidos el próximo 10 de febrero, donde mantendrá un nuevo encuentro con Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, ubicada en Palm Beach, Florida. En ese marco, el mandatario argentino será invitado de honor a una gala de alto perfil político y empresarial.

Según se informó, el objetivo central del encuentro será reforzar la alianza estratégica entre ambos líderes, luego de la incorporación de Argentina al Board of Peace (Junta de la Paz), un nuevo organismo internacional impulsado por Trump para promover la paz en regiones de conflicto, con especial foco en la Franja de Gaza.

La novedad fue confirmada por Javier Negre, titular de Real America’s Voice Español y propietario de La Derecha Diario, quien calificó la jornada como “un día histórico”. A través de sus redes sociales, detalló que Milei disertará en la The Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street, evento que tendrá lugar en la residencia de Trump y que contará con Negre como anfitrión.

Medios internacionales destacan que Milei se consolidó como uno de los líderes extranjeros más cercanos al exmandatario estadounidense, vínculo que quedó expuesto en distintos actos públicos, incluido el último encuentro en el Foro Económico Mundial de Davos, Alemania.

Este viaje representa una de las primeras actividades internacionales de mayor peso para el Presidente en 2026 y confirma que su agenda exterior continúa alineada con sectores influyentes de la política estadounidense.