Milei viaja otra vez a EE.UU. para disertar en el America Business Forum

Estará junto a Donald Trump, María Corina Machado, Lionel Messi y otras figuras mundiales

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a los Estados Unidos a comienzos de noviembre, donde participará como orador del America Business Forum (ABF), una de las cumbres globales de líderes más influyentes del mundo.

El evento se desarrollará los días 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center, sede del equipo de la NBA Miami Heat, en la ciudad de Miami.

Según el comunicado oficial del foro, el mandatario argentino compartirá escenario con Donald Trump, la Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado, y el futbolista Lionel Messi, entre otros reconocidos referentes internacionales.

Más de 40.000 líderes asistirán al evento en Miami

Entre los oradores confirmados figuran también Eric Schmidt, ex CEO de Google; el tenista Rafael Nadal; Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase; el actor Will Smith; Ken Griffin, fundador de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, CEO de Fórmula 1; y Adam Neumann, cofundador de Flow.

El foro será conducido por Bret Baier, presentador de Fox News, y reunirá a más de 40.000 líderes y empresarios en vivo, con una audiencia global de millones de espectadores.

El fundador del evento, el uruguayo Ignacio González, de 34 años, destacó que el ABF busca “ser la plataforma desde la cual los líderes le hablen al mundo y marquen el rumbo global cada año”. En sus palabras, el encuentro se propone promover “la unidad del planeta” en un contexto “frágil y convulsionado” por la inestabilidad geopolítica y el avance de la inteligencia artificial.

Desde su creación en 2016, el America Business Forum se consolidó como un espacio de referencia internacional que reúne a jefes de Estado, CEOs, figuras del deporte y la cultura, y emprendedores que están transformando industrias.

Durante la semana del foro, los participantes accederán a reuniones exclusivas como el Power 100 —que convoca a los líderes más influyentes que llegan a Miami— y el VIP Night Forum, evento de cierre oficial.