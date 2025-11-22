Milei viaja a EE.UU. con la mira puesta en una foto real con Messi ¿Lo conseguirá?

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos en los primeros días de diciembre para participar del sorteo del Mundial 2026, un evento que podría permitirle concretar la tan buscada fotografía con Lionel Messi, capitán de la Selección argentina.

En Casa Rosada crece la expectativa porque, aunque el encuentro es deseado por Milei desde hace meses, hasta ahora no se logró coordinar. En su último viaje a Miami, ambos participaron del mismo foro empresarial, aunque asistieron en jornadas diferentes y no llegaron a cruzarse.

Para esta nueva visita —prevista para el 5 de diciembre— Milei fue invitado por su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el evento también incluiría una invitación especial a Messi, quien reside en Estados Unidos, es la figura más representativa del vigente campeón mundial y uno de los deportistas que más ha contribuido a popularizar el fútbol en ese país.

A principios de año, los dueños del Inter Miami, Jorge y José Mas, entregaron al mandatario una camiseta del club firmada por Messi. Milei, en esa oportunidad, expresó: “El mejor de todos los tiempos”.

El sorteo se realizará en el marco de la organización conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá, países anfitriones del Mundial 2026, donde Argentina defenderá el título obtenido en Qatar.