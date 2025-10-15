Milei, tras reunirse con Trump: “Si Argentina vuelve al populismo, EE.UU. dejará de apoyarnos”

Tras su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente Javier Milei expresó su agradecimiento al Gobierno de Estados Unidos por el apoyo a su programa de reformas y advirtió que dicho respaldo dependerá de que Argentina no retorne al populismo.

“Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca”, escribió Milei en su cuenta de X (ex Twitter), donde reafirmó su compromiso de transformar al país en un “aliado estratégico de Estados Unidos” y hacer “Argentina Grande Otra Vez (MAGA)”, en alusión directa al lema utilizado por Trump.

El mandatario señaló que la cooperación con Washington es “de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas” y tradujo ese respaldo en un mensaje directo al electorado argentino:

“La situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro país. En su defecto, nos van a seguir acompañando.”

A pesar del tono de advertencia, Milei se mostró optimista respecto al rumbo de su gestión. “Confío en que esta vez el esfuerzo va a valer la pena, que los argentinos no van a volver al pasado y que vamos a ser una potencia mundial donde la inflación, la inseguridad y la pobreza sean solo un mal recuerdo”, concluyó, cerrando con su habitual consigna: “¡Viva la libertad, carajo!”