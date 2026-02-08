Milei suspende su viaje a Estados Unidos y prioriza la agenda local

El presidente Javier Milei resolvió suspender el viaje a Estados Unidos previsto para este lunes y delegar la representación presencial de la Argentina en el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La decisión fue confirmada oficialmente este domingo y responde a la necesidad de abocarse a temas domésticos ante la proximidad de compromisos clave en el país.

El mandatario había sido invitado a participar de la reunión inaugural del Board of Peace, que se realizará el 19 de febrero en Washington DC. Sin embargo, optó por permanecer en Buenos Aires y cumplir con su agenda internacional mediante intervenciones virtuales, manteniendo el vínculo institucional con el foro.

En este marco, Sturzenegger encabezará los encuentros con inversores y organismos técnicos durante esta semana, sosteniendo la línea de reformas que el Ejecutivo busca impulsar en el mercado estadounidense. “El Presidente decidió abocarse a su agenda local”, indicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, al tiempo que subrayaron que el contacto con el Board of Peace sigue siendo prioritario para la segunda quincena de febrero.

Desde la Casa Rosada informaron además que los detalles del viaje definitivo del 19 de febrero aún no están confirmados. Como es habitual, el itinerario y los encuentros bilaterales se comunicarán una vez finalizada la coordinación de protocolos con las autoridades de Washington.