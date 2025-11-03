Milei suma a Santilli al Gabinete para negociar con gobernadores y el Congreso

El presidente Javier Milei confirmó este domingo que Diego Santilli asumirá como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán. El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial de Milei en X (ex Twitter), acompañado por una foto junto al diputado reelecto por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El cambio se enmarca en un proceso de reordenamiento del Gabinete nacional, tras la reciente victoria electoral de LLA en los comicios legislativos. Santilli, quien se impuso por una leve diferencia sobre el peronismo en el principal distrito del país, será el encargado de coordinar el diálogo político con gobernadores y legisladores para avanzar con las reformas impulsadas por el Gobierno.

“Tenemos ministro del Interior: bienvenido Colo Santilli”, escribió Milei. “Será quien articule con el Congreso los consensos necesarios para las reformas que vienen”.

Horas antes, Santilli había respaldado la decisión presidencial de no invitar al gobernador bonaerense Axel Kicillof a la próxima reunión de mandatarios provinciales en Casa Rosada. En declaraciones televisivas, lo acusó de mantener un “doble discurso”, por llamar al diálogo mientras vota en contra de las iniciativas de LLA.

Con una extensa trayectoria política dentro del PRO, el ex vicejefe de Gobierno porteño fue uno de los primeros dirigentes del espacio de Mauricio Macri en acercarse a los libertarios tras el triunfo de Milei en 2023. Su designación se conoció poco después de que Macri reconociera que “no logró un acuerdo” con el Presidente durante su reunión en Olivos, donde también cuestionó el reemplazo de Guillermo Francos por Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete.