Milei sobre las denuncias contra Espert: “Es un chimento de peluquería”

El presidente Javier Milei volvió a marcar postura frente a las denuncias que vinculan a José Luis Espert con sectores del narcotráfico y calificó esas versiones como un “chimento de peluquería”.

En declaraciones al canal A24, el mandatario señaló que se trata de “operaciones para ensuciar”, que aparecen “justo en período electoral”. Milei defendió al primer candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires y remarcó que la Justicia debe actuar si corresponde.

“Es curioso que esto surja en plena campaña. No es la primera vez: pasó en 2007 con Enrique Olivera y en 2009 con Francisco De Narváez”, comparó el Presidente, aludiendo a otras acusaciones mediáticas en contextos electorales.

Milei vinculó la situación con lo que definió como una estrategia del socialismo del siglo XXI, que —según él— en la Argentina hoy representa el kirchnerismo. “Recurre a este tipo de trampas, son una banda de forajidos”, expresó.