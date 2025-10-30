Milei reunió a 20 gobernadores y reafirmó su plan de reformas estructurales

El presidente Javier Milei encabezó este jueves una reunión en Casa Rosada junto a los 20 gobernadores que participaron del primer encuentro federal tras el inicio de su mandato. En la mesa también estuvieron los miembros del Gabinete nacional, donde se abordaron temas como la reforma laboral, la reforma tributaria, el Presupuesto 2026 y la modernización del Código Penal.

Tras la reunión, el vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que “la voluntad del Presidente es trabajar con todos, independientemente de las diferencias partidarias”. El funcionario sostuvo que la gestión apunta a “potenciar el ahorro, aumentar la inversión y proteger la propiedad privada”, remarcando que el encuentro fue un paso importante en el camino elegido por los argentinos el 26 de octubre.

Adorni subrayó que el Presupuesto 2026 buscará consolidar el equilibrio fiscal, y precisó que “sin un Estado eficiente, la iniciativa privada se asfixia”. También detalló que la reforma tributaria buscará eliminar impuestos distorsivos y devolverle al sector privado millones de dólares, mientras que la reforma laboral intentará “integrar a los trabajadores informales, terminar con la industria del juicio y fomentar salarios basados en productividad”.

En cuanto al Código Penal, recordó que el proyecto presentado el mes pasado apunta a endurecer penas y garantizar el respeto a la propiedad privada: “El que las hace, las paga”, enfatizó.

Gobernadores ausentes y definiciones políticas

Del encuentro participaron mandatarios de todo el país, con la excepción de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quienes no fueron convocados. Según el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, “no tiene sentido reunirse con quienes recitan el catecismo marxista”, aludiendo a que los ausentes no adhirieron al Pacto de Mayo.

El presidente Milei estuvo acompañado por Karina Milei, Guillermo Francos, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Luis Petri, Federico Sturzenegger, Mariano Cúneo Libarona, Sandra Pettovello y Mario Lugones, entre otros.

El clima de la reunión fue considerado “positivo” por el Gobierno, aunque no hubo un comunicado conjunto ni declaraciones de los gobernadores al cierre del encuentro.