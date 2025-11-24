Milei retoma la agenda y recibe al canciller de Israel en Casa Rosada

El presidente Javier Milei retomará este martes su agenda oficial tras el fin de semana largo, con una serie de actividades que incluyen reunión de Gabinete, entrega de sables a las fuerzas de seguridad y la recepción del canciller de Israel, Gideon Sa’ar, en Casa Rosada.

La jornada comenzará a las 9.30, con el encuentro de ministros y secretarios en el Salón Eva Perón, en un contexto clave para la búsqueda de acuerdos que permitan avanzar en la aprobación del Presupuesto 2026, el primero elaborado bajo la gestión libertaria.

A las 11, Milei encabezará la ceremonia de entrega de sables a las Fuerzas de Seguridad, acompañado por la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Pasado el mediodía, a las 12.30, el Presidente recibirá al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, quien arribará al país procedente de Asunción junto a una delegación de empresarios de Medio Oriente.

Durante su visita, Sa’ar también mantendrá una reunión en el Palacio San Martín con el canciller argentino Pablo Quirno, se entrevistará con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y sostendrá encuentros con los legisladores Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet.

Además, tiene previsto disertar en un encuentro por el 90º aniversario de la DAIA y participar del concierto programado para el miércoles a las 20 en el Teatro Colón.