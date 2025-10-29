Milei recibirá a Claudio Poggi y otros gobernadores para definir las próximas reformas

El presidente Javier Milei convocó a una reunión con al menos 15 gobernadores, entre ellos Claudio Poggi, para comenzar el diálogo sobre las reformas laboral y tributaria que el Gobierno busca impulsar en las próximas sesiones extraordinarias del Congreso.

El encuentro se realizará este jueves y contará también con la presencia de Guillermo Francos, Luis Caputo y Lisandro Catalán, según confirmaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas.

Entre los mandatarios confirmados figuran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Macri (CABA) y Claudio Poggi (San Luis), considerados dentro del grupo de gobernadores dialoguistas con la administración libertaria.

La Casa Rosada busca acelerar las conversaciones tras el reciente triunfo electoral, con el objetivo de enviar los proyectos de ley a comienzos del próximo año, una vez que el Consejo de Mayo finalice su informe técnico previsto para mediados de diciembre.

Este consejo, encabezado por Guillermo Francos, incluye además al ministro Federico Sturzenegger, al gobernador Alfredo Cornejo, a la senadora Carolina Losada, al diputado Cristian Ritondo, al dirigente sindical Gerardo Martínez (UOCRA) y al empresario Martín Rappallini (UIA).