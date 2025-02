El presidente Javier Milei difundió en sus redes sociales el token $LIBRA, una criptomoneda basada en la tecnología blockchain. Tras la publicación, el activo digital experimentó una fuerte suba en su cotización, pero minutos después se desplomó, lo que generó cuestionamientos y especulaciones.

En su perfil de Instagram y X (ex Twitter), Milei destacó que “La Argentina Liberal crece”, en referencia al proyecto, el cual —según su publicación— buscaría incentivar la economía argentina mediante el financiamiento de pequeñas empresas y emprendimientos. El posteo incluía dos enlaces: uno al sitio oficial del token y otro a su etiqueta en la red. También se compartió el contrato del activo, que operaba en billeteras de la red Solana.

Desde el sitio del proyecto, aseguraban que el token fue diseñado para “fortalecer la economía argentina” y que rendía “homenaje a las ideas libertarias de Javier Milei”. Según la descripción, la criptomoneda tenía como destinatarios a pymes, startups e iniciativas educativas. Para participar, los interesados debían proporcionar datos personales y enlaces a sus perfiles en Telegram y X, entre otros requisitos.

El presidente aclaró que no tiene vinculación con el proyecto

El episodio generó especulaciones sobre un posible hackeo de las redes sociales del mandatario, hipótesis que cobró fuerza en las primeras horas. Sin embargo, a las 00:38 del sábado 15 de febrero, el propio Milei desmintió esta posibilidad y ofreció su versión a través de X.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna”, escribió el presidente. Luego, agregó: “No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y, luego de haberme interiorizado, decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.

El episodio generó diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la promoción de un activo de alta volatilidad por parte del mandatario, mientras que otros defendieron la publicación como un gesto de apoyo a la iniciativa privada.