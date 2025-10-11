Milei en Corrientes: “No aflojen”, el mensaje del Presidente junto a Virginia Gallardo

El presidente Javier Milei visitó este sábado la provincia de Corrientes, en el marco de su gira federal de campaña previa a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Durante la recorrida, el mandatario estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por la candidata a diputada nacional Virginia Gallardo, exvedette oriunda de la provincia.

Fiel a su estilo, Milei se dirigió a la multitud con un megáfono, lanzando un mensaje de aliento a sus seguidores: “Les pido que no aflojen”. El breve acto tuvo lugar en plena calle, donde el Presidente se subió a la caja de una camioneta para saludar y mantener contacto directo con los ciudadanos correntinos.

La actividad se dio pocas horas después de su paso por Chaco, replicando el mismo formato de cercanía con el público. Según fuentes del entorno presidencial, esta gira federal continuará en los próximos días y antecede a su viaje internacional a Estados Unidos, donde Milei tiene previsto reunirse con el presidente Donald Trump.