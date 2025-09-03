Milei denuncia un plan del kirchnerismo para “matarlo” en plena campaña

En una entrevista exclusiva, el Presidente denunció que la oposición busca frenar su plan económico “a cualquier costo”.

Tensión en Moreno: amenazas previas al cierre de campaña

El mandatario se mostró rodeado de alertas por su seguridad en la antesala de un acto clave.

Javier Milei lanzó una dura advertencia horas antes de su acto de cierre de campaña en Moreno, al sostener que la estrategia del kirchnerismo incluye “la posibilidad de atentar contra su vida”.

Las declaraciones se conocieron a través de una entrevista grabada en la Casa Rosada con Louis Sarkozy, hijo del expresidente de Francia, publicada este miércoles. Consultado sobre la conflictividad política, el jefe de Estado respondió con contundencia:

“La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, generar manifestaciones violentas o intentar matarme”.

El clima se tensó aún más luego de que un dirigente K advirtiera públicamente: “Mejor que no venga, no va a ser una piedra”, en alusión al evento previsto en Moreno.

Milei también comparó la postura de la oposición con “la estrategia de Hernán Cortés: quemar las naves, es a todo o nada”, acusándolos de difundir mentiras para desprestigiar su gestión.

En defensa de su entorno, destacó el rol de su hermana Karina en la construcción política de La Libertad Avanza:

“Logramos en tiempo récord armar un partido, que en Argentina es casi imposible. Gran mérito de mi hermana, que hizo un trabajo fenomenal”.

Por último, descartó cualquier negociación con la izquierda y los acusó de actuar con saña: