Milei crea una mesa política nacional tras la derrota en Provincia y convoca a gobernadores

Menos de 24 horas después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei anunció la creación de una mesa política nacional para reorganizar el armado oficialista.

Según informó el vocero Manuel Adorni, la conducción estará integrada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el propio Adorni, todos miembros del círculo más cercano al mandatario. La decisión se enmarca en la necesidad de recomponer fuerzas tras la caída por 47% a 33% y en medio de fuertes tensiones internas por denuncias de corrupción y enfrentamientos públicos.

Además, el Presidente instruyó al jefe de Gabinete a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores, tras las duras críticas del mandatario salteño Gustavo Sáenz, quien acusó al Gobierno de incumplir compromisos de obra pública y reclamó “lealtad de ida y vuelta”.

En paralelo, Adorni confirmó que la mesa política bonaerense será ampliada para sumar nuevos referentes y responder a los cuestionamientos al armado liderado por Sebastián Pareja, principal responsable en la Provincia.