Milei cerró la campaña en Moreno con duras críticas y un megaoperativo de seguridad

El presidente Javier Milei encabezó este martes el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en el distrito bonaerense de Moreno, donde volvió a apuntar contra el kirchnerismo y denunció ataques personales.

“Se metieron con mi hermana”, expresó el mandatario en alusión a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además, recordó: “Días atrás, en Lomas de Zamora, me tiraron un adoquín. En este kirchnerismo inmundo se cargaron la vida del fiscal Nisman”.

En un tono desafiante, Milei preguntó: “¿No tomaron nota de que yo me agrando en la adversidad?” y advirtió que “hasta el 26 de octubre pueden sumar niveles de dificultad, que la vamos a pasar igual”.

El jefe de Estado también rechazó las “injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días” y calificó esas acciones como “campañas de desprestigio contra la moral y los buenos valores”.

Seguridad sin precedentes en Moreno

El acto en el Club Villa Ángela estuvo marcado por un dispositivo de seguridad inusual para el conurbano bonaerense.

Fuerzas Federales: Gendarmería, Policía Federal y el grupo Alacrán rodearon el predio.

Fuerzas Provinciales: La Policía Bonaerense custodió los accesos y perímetros externos.

Fuerzas Locales: Tránsito y patrulla municipal realizaron cortes de calles.

Como hecho llamativo, se desplegaron carros blindados de Gendarmería sobre la Ruta 23, una imagen poco frecuente en actividades proselitistas.