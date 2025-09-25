Milei celebró en Nueva York la baja de la pobreza que informó el Indec

El presidente Javier Milei destacó en sus redes sociales el último informe del Indec, que marcó una disminución de 6,5 puntos porcentuales en la pobreza durante el primer semestre de 2025 respecto del segundo semestre de 2024.

“La pobreza sigue bajando. La Libertad Avanza o Argentina Retrocede. Viva la libertad, carajo!!!”, expresó el mandatario en X, antes de iniciar una reunión bilateral en Nueva York con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni también se pronunció sobre las cifras oficiales:

“Según el Indec, la pobreza cayó al 31,6% y la indigencia al 6,9%. No era emitiendo, no era hostigando al sector privado, no era aislándonos del mundo. El populismo empobrece, siempre. Fin”, escribió en su cuenta.

De acuerdo con el informe, la indigencia registró una baja de 0,8 puntos en hogares y de 1,3 puntos en personas.