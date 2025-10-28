Milei celebró el triunfo y destacó a su hermana Karina: “La única que creyó que podíamos ganar”

El presidente Javier Milei celebró el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y sorprendió al atribuirle el mérito del pronóstico a su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

“La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana”, expresó durante una entrevista con el canal Neura, luego de que la lista encabezada por Diego Santilli (41,45%) superara a la de Fuerza Patria (40,91%), semanas después de la derrota en las elecciones bonaerenses de septiembre.

“Hemos hecho una elección increíble. Todos pensábamos que estábamos para achicar la diferencia, pero terminamos arriba”, afirmó el mandatario, quien también destacó el trabajo de Karen Reichardt, Sebastián Pareja y el “equipo de comunicación de Santiago Caputo”.

Durante el mismo diálogo, Karina Milei fue felicitada por el periodista Alejandro Fantino, quien la definió como “la gran ganadora de la elección”. Sin embargo, respondió con humildad: “Los ganadores somos todos los argentinos”.

El presidente también apuntó contra Fuerza Patria, asegurando que “hasta tienen que mentir con los números para mostrar más decoro”, y sostuvo que el sello libertario “le ganó al kirchnerismo 41 a 24”.

Finalmente, Milei celebró la nueva composición del Congreso Nacional, donde LLA contará con 101 diputados y 20 senadores, y anticipó que “se abre una etapa de reformas históricas en la Argentina”.

“A partir del 10 vamos a empezar con todas las reformas pactadas en el Pacto de Mayo”, concluyó el mandatario.