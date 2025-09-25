Milei cantará en el Movistar Arena para lanzar su nuevo libro

El presidente Javier Milei confirmó que el próximo 6 de octubre protagonizará un espectáculo en el Movistar Arena, donde combinará música y política en el marco de la presentación de su libro “La construcción del milagro”. El evento tendrá entrada libre y gratuita, con reserva previa vía web.

Fuentes oficiales señalaron que el mandatario trabaja en un repertorio de canciones con mensajes políticos, que interpretará antes de exponer los principales ejes de su obra. Además, se espera que integrantes de su Gabinete participen en la interpretación final del mini concierto.

No es la primera vez que Milei se sube a un escenario con guitarra y batería de por medio: en mayo de 2024 lo hizo en el Luna Park, donde presentó su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” y sorprendió a sus seguidores con la interpretación de Panic Show, de La Renga.

En esta nueva oportunidad, el presidente estará acompañado por funcionarios, asesores y músicos cercanos, entre ellos su hermano Joaquín Milei y el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch.

📖 El libro

La obra, publicada por Hojas del Sur, consta de 576 páginas y expone los fundamentos económicos y políticos de la gestión libertaria desde diciembre de 2023. En su preventa, el ejemplar se ofrece a $32.000 o $25.600 en efectivo.

La editorial adelantó que el texto incluye discursos, ensayos y análisis económicos, con los que Milei busca explicar lo que denomina “el milagro argentino”: un proceso de ajuste fiscal del 15 % del PBI y una fuerte reducción de la inflación mayorista, que, según el mandatario, podría acercarse a cero en 2026.

La publicación marca además un cambio de editorial respecto a sus libros anteriores, luego de que Planeta retirara ejemplares de “El camino del libertario” por inconsistencias biográficas.