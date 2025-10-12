Milei busca impulso con apoyo de Trump y Santilli al frente de la campaña

A menos de dos semanas de las elecciones, Javier Milei intenta recuperar iniciativa política con un viaje a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y cerrar un acuerdo financiero que podría reforzar la posición del Gobierno.

La visita se enmarca en el relanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza (LLA), que tras la salida de José Luis Espert confirmó a Diego Santilli como primer candidato en la boleta, luego del fallo favorable de la Cámara Electoral.

Desde el oficialismo destacan que la decisión judicial permite “ordenar el discurso” y centrar la estrategia en el exvicejefe de Gobierno porteño, a quien Milei ya acompaña en actividades proselitistas.

En paralelo, se conoció que el ex presidente Mauricio Macri retomó contacto con Milei, fortaleciendo el vínculo entre LLA y sectores del PRO, en un intento por consolidar una alianza que refuerce la fiscalización en territorio bonaerense.

Según estimaciones internas, el Gobierno mantiene una ventaja ajustada a nivel nacional, cercana al 35% de los votos, aunque con diferencias importantes entre distritos. Las reformas estructurales prometidas, como la laboral y la tributaria, se presentan aún lejanas.

En el peronismo, la atención vuelve sobre Cristina Fernández de Kirchner, quien participará el 17 de octubre, Día de la Lealtad, en una nueva movilización en su residencia de Recoleta. La presencia o ausencia del gobernador Axel Kicillof genera expectativa dentro del espacio.

Mientras tanto, la situación económica continúa siendo el principal tema de conversación en los hogares argentinos. Un estudio de Rubikon Intel revela que el 69,9% de las familias vive con ingresos insuficientes o inestables, y la desconfianza es la emoción predominante frente al contexto político y económico.