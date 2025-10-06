Milei busca dejar atrás el caso Espert y presenta su libro “La construcción del milagro”

Javier Milei presenta su nuevo libro “La construcción del milagro” en el estadio Movistar Arena, en un intento por recuperar protagonismo político luego de la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado bonaerense de La Libertad Avanza (LLA).

El evento, que combina política y espectáculo, reunió a funcionarios, legisladores y militantes libertarios, y se desarrolla en medio de tensiones internas y cruces con la oposición. En las inmediaciones del estadio, se registraron incidentes menores entre simpatizantes libertarios —vestidos con el característico color violeta— y militantes del Movimiento Territorial de Liberación (MTL).

Un acto político con tono de show

El Presidente mezcló discurso, música y promesas de “milagro liberal”

Acompañado por su portavoz Manuel Adorni, Milei dialogó sobre los conceptos de su libro y aprovechó el encuentro para reflotar la campaña de LLA en Buenos Aires, que había quedado paralizada tras el escándalo que involucró a Espert con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos.

Durante la previa, el mandatario hizo transmisiones en vivo por Instagram, mostró la “banda presidencial”, e incluso reinterpretó una canción de Charly García junto a la diputada Lilia Lemoine, en clave liberal. “Soy de todos el más liberal, no me pueden pisar porque soy capitalista”, entonó el Presidente desde el escenario.

Entre los presentes se destacaron Diego Santilli, quien reemplazará a Espert en la lista bonaerense, y Cristian Ritondo, además de varios dirigentes de las llamadas Fuerzas del Cielo. En un clima de euforia militante, también se dejaron ver figuras mediáticas como el cineasta Santiago Oría y el influencer “Tipito Enojado”.

Sin embargo, algunos funcionarios del gabinete mostraron escaso entusiasmo en participar del acto, aún afectados por el impacto político del caso Espert. Una fuente del entorno presidencial reconoció: “No estamos para cantar ni festejar demasiado”.

Contexto electoral

El acto se enmarca en la campaña rumbo a las elecciones de medio término del 26 de octubre. En Casa Rosada, las últimas encuestas generan preocupación: LLA estaría 10 puntos abajo en Buenos Aires y en empate técnico a nivel nacional.

Tras el evento, Milei tiene previsto viajar a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump, y luego encarar una nueva gira provincial, con cierre de campaña en Córdoba capital.