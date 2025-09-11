Milei avanza con otro veto: rechaza la ley de emergencia pediátrica

El presidente Javier Milei prepara un nuevo veto a una ley aprobada en el Congreso. Según fuentes oficiales, este jueves se publicaría en el Boletín Oficial el rechazo a la ley de emergencia pediátrica, una norma que buscaba reforzar el financiamiento para hospitales como el Garrahan, en medio de los reclamos salariales de sus profesionales.

La decisión, que llevará el número 27.796, ya fue anticipada a los dirigentes más cercanos de La Libertad Avanza (LLA). El Gobierno argumenta la necesidad de continuar con el ajuste del gasto público, aún en sectores sensibles como la salud.

La emergencia pediátrica hubiese permitido canalizar mayores recursos para atención médica infantil y hospitales de referencia. El anuncio se suma al veto reciente de la ley de financiamiento universitario y al inminente rechazo de la iniciativa que planteaba la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias.