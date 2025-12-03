Milei asistirá a la sesión preparatoria en Diputados tras la conquista de la primera minoría

El presidente Javier Milei confirmará este mediodía su presencia en la ceremonia de jura de los diputados electos el 26 de octubre, un evento clave en la renovación de la Cámara Baja. Según fuentes oficiales, el mandatario llegará acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Para concretar su asistencia, la Secretaría General elevó un pedido formal que habilitó la presencia del jefe de Estado en un acto propio del Poder Legislativo.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dispuso un palco especial para que Milei siga la sesión preparatoria, en la que se oficializará la nueva composición del cuerpo tras la reciente reconfiguración de fuerzas.

La presencia del mandatario se produce en un contexto de celebración interna: esta semana, La Libertad Avanza logró arrebatarle a Unión por la Patria la condición de primera minoría. Este miércoles jurarán los 127 diputados electos, en una sesión donde el oficialismo buscará exhibir su renovado peso parlamentario.

El propio Milei celebró el avance legislativo en su cuenta de X, donde replicó un mensaje del titular del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, tras la incorporación del diputado Francisco Morchio: “PRIMER MINORÍA CONFIRMADO. VLLC! Fin”.

Entre los asistentes también estará el ministro del Interior, Diego Santilli, quien acompañará a Menem en una serie de reuniones programadas para la jornada.