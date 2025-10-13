Milei aseguró que “nos van a salir dólares por las orejas”

El presidente Javier Milei expresó un fuerte optimismo respecto del futuro económico del país, previo a su encuentro con Donald Trump, donde se esperan nuevos anuncios sobre la asistencia financiera de Estados Unidos a la Argentina.

En declaraciones radiales, el mandatario aseguró que el país experimentará una “avalancha de dólares” impulsada por los sectores minero, energético y agroindustrial, lo que —según dijo— provocará un aumento “fenomenal de los ingresos” y una mejora significativa en el empleo y los salarios.

“Si seguimos adelante, nos espera un futuro maravilloso”, afirmó el Presidente, destacando los recursos nacionales como el cobre, el oro, el litio, el uranio y la energía nuclear, entre otros.

Durante una entrevista con Luis Majul en El Observador, Milei insistió en que el programa económico no sufrirá modificaciones “ni un ápice”, aun frente a una eventual derrota electoral el 26 de octubre.

El mandatario aseguró que su equipo está “preparado para el peor de los casos” y resaltó que quienes apostaron en contra de la economía argentina “les está yendo muy mal”, en referencia a la baja del dólar paralelo y el descenso del riesgo país.

Milei también subrayó la relevancia del respaldo norteamericano: “Estados Unidos ha decidido liderar el continente y define a Argentina como su aliado”. En esa línea, mencionó herramientas de cooperación como líneas de crédito, swap de monedas e intervenciones de mercado.

El jefe de Estado ratificó que no habrá cambios en el rumbo económico, pese a presiones políticas o coyunturas electorales. “La dirección es la correcta”, enfatizó, descartando cualquier flexibilización en el equilibrio fiscal o el ajuste.

Además, se mostró abierto a incorporar técnicos de distintos espacios políticos con el objetivo de “mejorar la productividad y la eficiencia estatal”.

Milei sostuvo que, ante eventuales restricciones financieras, el país cuenta con el respaldo de Washington para mantener los pagos y evitar crisis de liquidez. “Si el mercado no acompaña, tendremos apoyo de Estados Unidos para rollear la deuda”, explicó.

Finalmente, el Presidente transmitió un mensaje de calma y continuidad: “Hemos hecho un esfuerzo enorme, pero estamos a mitad de camino. Hagamos que todo valga la pena”.