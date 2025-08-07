En una jornada de duro revés político para el Gobierno, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles dos iniciativas clave: el aumento del financiamiento universitario y la emergencia en pediatría que incrementa los recursos para el Hospital Garrahan. Sin embargo, desde La Libertad Avanza adelantaron que Javier Milei vetará ambas leyes si llegan a su despacho.

“El superávit fiscal no se negocia”, afirmó el oficialismo en redes sociales, en un mensaje replicado por el propio presidente Milei. La postura refleja su férreo ajuste fiscal, ya aplicado esta semana con el veto al aumento de jubilaciones y la emergencia en discapacidad, publicados en el Boletín Oficial.

La oposición consolidó su fuerza, pero el Senado será clave

El oficialismo, sin esperanzas de frenar los proyectos, no logró evitar que la oposición alcanzara el quórum de 129 legisladores. Además, cinco decretos de Milei fueron rechazados, entre ellos los que buscaban eliminar Vialidad Nacional y reestructurar el INTA e INTI.

Aunque estos decretos siguen vigentes (requieren también el rechazo del Senado), el resultado fue un duro golpe al plan de desregulación liderado por Federico Sturzenegger.

En la Casa Rosada, minimizan el costo político de los vetos, pero observan con preocupación el avance opositor en el Congreso y la presión de los gobernadores por la coparticipación.