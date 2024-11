El presidente Javier Milei criticó hoy de manera directa a su vicepresidenta Victoria Villarruel, de quien dijo que “decidió no participar” más en las reuniones de Gabinete y consideró que ella “en muchas cosas está más cerca del círculo rojo o lo que nosotros llamamos casta”.

“Tenemos la relación que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles”, se limitó a decir al ser consultado sobre cómo está el vínculo entre ambos, durante una extensa entrevista con el canal LN+.

De esta manera, dio a entender que la relación está en su peor momento y por primera vez la cuestionó de forma directa, algo que hasta hace poco prefería evitar.

“Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete”, sostuvo.

Y agregó: “Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”.

Sobre un posible acuerdo electoral con el PRO para 2025, dijo: “Tenemos un excelente diálogo, tenemos que caminar con el mismo rumbo porque el enemigo es el mismo, los colectivistas que odian el cambio. Puede tener la cara de Néstor, Cristina o Massa”.

En otro pasaje de la charla, volvió a destacar a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei: “La supuesta pastelera o repostera, como si eso fuera un delito, en seis meses armó un partido. Mirá donde nos puso la repostera”.

En el terreno económico, sostuvo que tras el ajuste que aplicó “la pobreza subió al 57 por ciento y ahora bajó de 57 a 46”. “La bajamos 11 puntos en 11 meses”, festejó. “En términos de encuestas, estamos mejor que cuando arrancamos, después de haber tomado medidas impopulares. Es fuerte eso”, resaltó.

El Presidente reivindicó la marcha de la economía y afirmó: “Mientras acá siguen criticando, en el mundo reconocen nuestros logros de manera impresionante”. Destacó que dio “1,2 por ciento la inflación mayorista, que anualizado es 15 por ciento, o sea la inflación la bajamos de 17.000 por ciento a 15”.

Y agregó: “La economía hoy está por encima del nivel que tenía en diciembre”, mientras que eso sucedió “sin sufrir en actividad y en empleo”. “Los salarios reales están por encima de cuando habíamos asumido”, completó.

“En seis meses hicimos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, es un milagro. Iba a ocurrir un cataclismo y no ocurrió. El caso argentino se estudia en el mundo. Dos premios nobel se fijaron. El modelo es reconocido en el mundo”, insistió.

Milei además volvió a cuestionar al periodismo y advirtió que lo que le molesta es “la mentira” y no que lo cuestionen. “El periodismo es una actividad noble, pero la estrella es la noticia. El periodismo de opinión hizo que personas se creyeran dioses y te puedan arruinar la vida”, sostuvo.