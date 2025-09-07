Milei admitió la derrota en Buenos Aires, pero defendió su plan económico

El presidente Javier Milei habló tras conocerse los primeros resultados de las elecciones provinciales en Buenos Aires, donde Fuerza Patria obtuvo un triunfo de 13 puntos sobre La Libertad Avanza.

“Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”, señaló el mandatario desde la sede del oficialismo, aunque remarcó que el peronismo “puso en juego todo su aparato de 40 años”.

De cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, Milei aseguró que habrá “una profunda autocrítica” y que se corregirán errores, pero al mismo tiempo subrayó que no habrá cambios en el rumbo económico:

Ratificó la defensa del equilibrio fiscal .

Sostuvo la continuidad del esquema cambiario .

Reforzó la política de desregulación y Capital Humano.

“No se retrocede ni un milímetro. Se ratifica y se profundiza”, afirmó Milei, convencido de que su modelo económico es el que “sacó a 12 millones de la pobreza”.

Desde la Casa Rosada ya proyectan la campaña para el Congreso, mientras el Presidente cerró su discurso citando a Churchill y convocando a “seguir trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente”.