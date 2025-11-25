“Mi Club, Mi Árbol”: forestaron el Club Deportivo La Ribera

La forestación provincial sigue a paso firme. En el marco del programa ‘Mi Club, Mi Árbol’, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable llevó adelante una nueva jornada de plantación en el Club Deportivo La Ribera de Villa Mercedes, donde se incorporaron 50 ejemplares entre fresnos, acacia visco y especies florales.

La iniciativa integra un plan más amplio que prevé la colocación de 3.200 árboles en clubes de barrio de toda la provincia, apuntando a sumar pulmones verdes y fortalecer la conciencia ambiental en instituciones deportivas.

Además del impacto estético, las nuevas plantas cumplen funciones clave: proveen sombra, mejoran la calidad del aire y favorecen la biodiversidad. Desde la cartera ambiental remarcaron que estas acciones reflejan el compromiso provincial con un desarrollo más sostenible y con la creación de espacios públicos verdes y resilientes.

En la jornada participaron el director de Biodiversidad, Daniel Berro; el responsable de Viveros Provinciales, Mariano Gómez; y el responsable de Flora, Gabriel Fontáñez. También destacaron la importancia de la participación comunitaria para garantizar que la forestación perdure en el tiempo y se convierta en un hábito sostenible.

El programa continúa recorriendo clubes, escuelas y organizaciones de la provincia, impulsando la creación de entornos más saludables y promoviendo la valoración del entorno natural para las próximas generaciones.