Messi y Charly: encuentro histórico en el Monumental

Tras la victoria de la Selección Argentina 3-0 ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, se vivió un momento único en el Estadio Monumental: el encuentro entre Lionel Messi y Charly García, dos íconos de la cultura nacional.

El cruce se dio en el marco del último partido de la Pulga en suelo argentino por este certamen. Según informó Clarín, la reunión se gestó a partir del deseo del músico de conocer al capitán albiceleste. “Estuve mucho con Diego (Maradona). ¿Cómo me voy a perder a este número 1? Quiero conocerlo”, habría dicho García a su entorno.

La gestión fue posible gracias a la colaboración de su pareja, Mercedes Iñigo (Mecha), su representante Guillermo Tato Vega, y el apoyo del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien también había intentado organizar el encuentro en el pasado.

El esperado saludo ocurrió primero en los vestuarios y luego, de manera más íntima, cuando Messi abandonaba el estadio junto a Antonela Roccuzzo. “Chau, que Dios te bendiga”, expresó Charly al despedirse.

El vínculo quedó sellado en redes sociales: el músico escribió “Gracias @leomessi”, mientras que el rosarino replicó: “¡Qué gran placer conocerte, maestro! ¡Sos enorme @charlygarcia!”.

