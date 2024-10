Lionel Messi volvió a deslumbrar al público argentino en una actuación inolvidable. En el triunfo por 6 a 0 frente a Bolivia por la décima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 , el capitán de la Selección Argentina marcó tres goles y cumplió en dos oportunidades, mostrando su mejor versión.

“Es muy lindo venir acá, sentir el cariño de la gente , que emociona cuando gritan mi nombre. Venimos pasando por un momento increíble hace años, y la conexión con la gente la disfrutamos todos. Nos encanta estar acá, jugar en Argentina y, Además, felices por el triunfo”, expresó Messi, visiblemente emocionado tras el partido.

¿Los últimos partidos de Messi con la Selección?

En cuanto a su futuro, el astro rosarino dejó entrever que estos podrían ser sus últimos partidos con la camiseta albiceleste. “La verdad que no me puse una fecha ni plazo , simplemente disfruto de todo esto. Me emociona estar acá y sentir el cariño de la gente porque sé que pueden llegar a ser los últimos partidos “, comentó con sinceridad.

A pesar de las especulaciones, Messi dejó en claro que su enfoque está en el presente. “Me mueve esto, disfrutar de esto, ser feliz donde estoy, estando con mis compañeros. A pesar de la edad, cuando estoy acá me siento como un pibe por las boludeces que hago”, agregó entre risas, mostrando la comodidad que le genera. estar en el equipo.

Pensando en lo que viene

Messi también habló sobre la importancia de comenzar el próximo año con una buena preparación física. “Ahora me queda terminar la temporada, pero quiero empezar el año con una buena pretemporada , algo que no pude hacer el año pasado por los viajes y la Copa América. Me cuidé demasiado ya veces es peor. Lo importante es terminar bien el año y Seguir disfrutando día a día ”, explicó.

Con sus palabras, Messi dejó en claro que, mientras su cuerpo responda y pueda seguir siendo útil al equipo, seguirá disfrutando de cada minuto en el campo. “Mientras veas que me siento bien y pueda ayudar al equipo , seguiremos disfrutando”, concluyó.