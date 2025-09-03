Messi sorprendió en el teatro y fue ovacionado por el público

El Teatro Lola Membrives vivió una noche inolvidable. En medio de la exitosa obra Rocky, protagonizada por Nicolás Vázquez, el público se llevó una sorpresa inesperada: Lionel Messi estuvo en la sala junto a su familia para alentar a su gran amigo.

La presencia del capitán de la Selección argentina se mantuvo en secreto hasta el final de la función. Al ponerse de pie entre aplausos y emoción, los espectadores y el elenco descubrieron que compartieron la velada con el ídolo mundial del fútbol. La ovación fue inmediata y vibrante, como un homenaje espontáneo a quien representa la bandera argentina en todo el planeta.

Messi asistió acompañado de su mamá Celia, su papá Jorge, sus hermanos Matías y Rodrigo, y sus sobrinos. Tras el cierre de la obra, se dirigió al camarín donde compartió un momento íntimo y distendido con Vázquez.

En la previa al próximo partido de la Selección argentina frente a Venezuela, el astro eligió disfrutar de una velada cultural que unió al arte con el deporte en una noche cargada de emoción.