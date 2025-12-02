Merlo: arrestaron a un hombre acusado de intentar matar a su pareja

Efectivos de la Comisaría 42° detuvieron a un hombre acusado de homicidio agravado en grado de tentativa tras un grave hecho de violencia de género ocurrido el sábado 29 de noviembre en Villa de Merlo.

La intervención policial se activó por una alerta en una vivienda de Rodeo de los Cocos al 1000, donde encontraron a una mujer de 39 años con lesiones visibles y manchas de sangre. La víctima, refugiada en la casa de una vecina, denunció que su pareja, un hombre de 49 años, la agredió e intentó matarla.

Personal del Sempro la trasladó al Hospital “Madre Catalina Rodríguez” para una atención médica más compleja, mientras que los policías se dirigieron al domicilio señalado y redujeron al agresor, que quedó inmediatamente demorado.

En el lugar trabajó Policía Científica, que relevó indicios, tomó testimonios, realizó croquis y secuestró elementos vinculados a la causa. También solicitó informes médicos y forenses para establecer la gravedad de las lesiones y las intenciones del acusado.

El procedimiento fue informado a la fiscal de Instrucción Nº 2, Dra. Sandra Aguirre, y a la fiscal de Género, Dra. Adriana Cangelosi, quienes ordenaron la detención. Desde la Unidad de Gestión Fiscal Nº 3, a cargo de las fiscales Dra. Andrea Cangelosi y Dra. Silvina Argüello, se avaló la actuación policial y se inició el expediente por “Averiguación homicidio agravado en grado de tentativa”.

Este lunes, el detenido fue notificado, trasladado al Juzgado y presentado ante el juez de turno, Dr. Jorge Osvaldo Pinto, quien dispuso su alojamiento en la Alcaldía de la UROP Nº3 de Concarán, con una prórroga de cuatro días mientras se define su situación procesal.