Mega colecta de pelo para Pelucas Solidarias en Villa Mercedes

El evento se desarrollará el 12 de octubre a las 17:30 en Plaza San Martín, en el marco de Octubre Rosa, con la participación de artistas locales y el acompañamiento del municipio.

La impulsora de la iniciativa, Eugenia Trejo, quien explicó en VMI Radio 88.1 que la colecta busca reunir mechones de 15 cm de largo para confeccionar pelucas destinadas a pacientes que atraviesan tratamientos oncológicos. “Todo se hace a pulmón y con la colaboración de la gente”, destacó.

Además del pelo, se reciben máquinas de coser, tijeras, agujas, cabezas de telgopor, hilos, telas, turbantes, gorros y pelucas en desuso. También se aceptan aportes económicos para la compra de insumos.

La jornada contará con espectáculos en vivo de canto, folclore y zumba, junto a artistas plásticos que se suman a la causa. Peluqueros y peluqueras cortarán el cabello de manera gratuita a quienes deseen donar.

Trejo recordó que la campaña comenzó en 2017 y actualmente también tiene alcance provincial, con un próximo encuentro nacional en San Luis en noviembre, donde participarán voluntarios de todo el país.

El mensaje es claro: cada mechón de pelo, cada insumo y cada gesto solidario suman para brindar contención y esperanza a quienes más lo necesitan.