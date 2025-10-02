Media sanción en el Senado para la ley de Alerta Sofía

El Senado de la Nación aprobó con 61 votos afirmativos el proyecto que otorga rango de ley al Sistema de Alerta Sofía, iniciativa que ahora será girada a la Cámara de Diputados.

El proyecto fue impulsado por el senador Juan Carlos Romero (Salta) y busca establecer un marco normativo para la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas en todo el país.

El Programa Alerta Sofía fue creado en 2019 por el Ministerio de Seguridad de la Nación, durante la gestión de Patricia Bullrich, con el objetivo de difundir de forma urgente la desaparición de menores de edad.

El dictamen aprobado plantea la sistematización y centralización de información, procedimientos y protocolos relacionados tanto con la búsqueda de personas como con la identificación de individuos hallados sin identidad, ya sea con vida o fallecidos.

El artículo 2 de la norma crea el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

En tanto, el artículo 6 establece el funcionamiento del Programa de Alerta Rápida Sofía, que deberá activarse dentro de las seis horas posteriores a una denuncia por desaparición o extravío de un menor de 18 años en situación de extrema gravedad y urgencia.