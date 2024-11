El joven de 17 años que fue brutalmente agredido a la salida de un boliche rompió el silencio. En diálogo con Daniel Rodríguez y Nacho Olmedo, Agustín Quevedo relató cómo vivió el violento episodio que lo dejó hospitalizado y bajo tratamiento neurológico.

“Yo estaba saliendo con mis amigos y después, al último, salí con mi hermano. Ahí le empezaron a decir cosas a mi hermano, le pegaron, y yo me metí a separar. Cuando logré sacar a mi hermano, ahí me pegaron el botellazo y me caí. De ahí me empezaron a pegar entre cinco, una banda. Después, cuando me paro de vuelta, el de seguridad me agarró y yo empecé a tirar sangre por la oreja. Me sentaron, me dieron agua y me dijeron que tenía que esperar a la ambulancia. Estuve esperando un rato, y cuando llegó la ambulancia ya no me acuerdo más nada. Sé que me subieron, pero de ahí no recuerdo nada”, narró Agustín, visiblemente conmovido.

El adolescente también aseguró que los agresores son conocidos del barrio, y que reconoce especialmente a uno de ellos. Sin embargo, optó por no brindar nombres.

La palabra de Hilda, su madre

En la misma entrevista, Hilda, la mamá de Agustín, destacó el trabajo del personal médico que atendió a su hijo en el Policlínico Regional. “Estoy muy agradecida con los médicos. Mi hijo sigue bajo tratamiento neurológico, pero confiamos en que va a salir adelante”, expresó la mujer, que no ocultó su preocupación por las secuelas del ataque.

Agustín continúa recuperándose del impacto físico y emocional que le dejó la agresión, mientras la familia exige justicia para esclarecer lo ocurrido y que los responsables enfrenten las consecuencias legales.