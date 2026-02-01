“Me dejó tirada en el piso”: el duro testimonio de Camila Iglesias tras el atropello

El siniestro vial ocurrido el jueves 29 de enero en la intersección de General Paz y Corrientes, en Villa Mercedes, sumó un nuevo capítulo tras conocerse el relato en primera persona de la mujer atropellada, Camila Iglesias, y la posición oficial del entorno familiar de la conductora, María Pilar Lunardi, hija de Anabela Lucero y Luciano Lunardi del Bosco.

🗣️ El testimonio de la víctima

“Nunca frenó. Frenó con el impacto de mi cuerpo”, relató Camila Iglesias, quien aseguró que regresaba de su trabajo y caminaba por General Paz, mano derecha, cuando fue embestida por un Fiat Fastback blanco. Según su testimonio, el vehículo circulaba a una velocidad considerable y la atropelló en plena bocacalle, provocando que saliera despedida y cayera violentamente sobre el asfalto.

“Yo vuelo y aterrizo con la cara y la mano. Me destruyó la parte derecha del rostro”, expresó. Iglesias sufrió fractura de muñeca en tres partes, múltiples heridas faciales, cortes en la cabeza y lesiones que derivaron en la necesidad de una intervención quirúrgica con colocación de prótesis.

De acuerdo a su relato, mientras permanecía en el suelo con dificultades para respirar, la conductora habría realizado una maniobra marcha atrás, lo que fue interpretado por testigos como un intento de retirarse del lugar. “Jamás se acercó a auxiliarme. Su primera reacción fue sacar el auto”, sostuvo la mujer.

Iglesias destacó la intervención de vecinos y de un médico que reside en la zona, quienes la asistieron hasta la llegada de la ambulancia y la Policía. También señaló que existen registros fílmicos de cámaras particulares, que mostrarían el momento del impacto y los instantes posteriores, los cuales serán incorporados a la causa una vez que lo autoricen sus abogados.

⚖️ Denuncias posteriores al accidente

La víctima afirmó que, horas después del hecho, el padre de la conductora intentó que se asentara en la denuncia que él era quien manejaba el vehículo, algo que —según aseguró— fue rechazado por su familia. “Es gravísimo intentar ocultar algo así”, manifestó.

Además, denunció que hasta el momento no recibió asistencia económica ni cobertura médica directa, y que los gastos por prótesis y tratamientos, que superarían los dos millones de pesos, están siendo afrontados por su entorno familiar. “Estoy sedada, no puedo moverme sola ni comer sola. El trauma es enorme”, expresó.

📄 El mensaje de la conductora

Días después del hecho, Iglesias recibió un mensaje privado de la conductora, en el que le pidió disculpas y expresó su intención de que el seguro se haga cargo de la situación. En el texto, la joven manifestó estar “en shock”, aseguró provenir de “una familia de buenos valores” y afirmó quedar “a disposición para lo que necesite”.

La víctima, sin embargo, consideró el mensaje “carente de empatía real” y cuestionó que se remita exclusivamente a la intervención del seguro.

🗂️ La versión de la otra parte

Por su parte, la familia de la conductora negó categóricamente que haya existido intento de fuga o abandono. En un comunicado, aseguraron que la joven detuvo su marcha inmediatamente, descendió del vehículo y fue ella misma quien dio aviso a la Policía, permaneciendo en el lugar hasta que las autoridades tomaron intervención y se concretó el traslado médico.

Indicaron además que el vehículo contaba con toda la documentación en regla, que el hecho fue denunciado ante la aseguradora y que las pruebas fílmicas y testimoniales ya fueron aportadas a la causa. Desde ese entorno lamentaron “profundamente” las lesiones sufridas por la mujer y pidieron respeto por los tiempos y procedimientos legales, remarcando que las responsabilidades deberán ser determinadas por las vías judiciales correspondientes.