Máxima preocupación en Boca: Miguel Angel Russo fue internado en el Fleni

El director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, fue internado este martes en el Instituto Fleni, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, luego de que se le detectara una infección urinaria durante estudios de rutina.

El entrenador de 69 años había concurrido en horas de la mañana para someterse a controles programados que incluyeron tomografías, resonancias, análisis de sangre y orina. Fue en este último donde se descubrió el cuadro infeccioso.

En principio, el cuerpo médico optó por tratarlo con antibióticos e hidratación, pero horas más tarde resolvió dejarlo internado por al menos 24 horas para seguir de cerca su evolución.

Pese a la alarma inicial, allegados al DT señalaron que “se encuentra bien”, por lo que la decisión médica responde principalmente a criterios de precaución.

Cabe recordar que Russo ya había atravesado un problema de salud en 2017, cuando le fue diagnosticado un cáncer de próstata mientras dirigía a Millonarios de Colombia, enfermedad que superó tras un tratamiento con quimioterapia sin dejar de trabajar.