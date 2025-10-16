Maxi Frontera: “Yo voy a respetar al gobernador”

En charla telefónica con el periodista Alberto Trombetta, el intendente de Villa Mercedes dio una larga entrevista transmitida por el medio digital San Luis Streaming. Durante la misma, Maxi Frontera despojó de toda duda su posición frente a las elecciones y frente al gobierno provincial. Su planteo es sencillo: si el hubiese querido presentar candidatos para las legislativas nacionales, lo habría hecho, pero desde las últimas elecciones se acordó con el gobernador Claudio Poggi que era el momento para concentrar el trabajo dentro del ámbito de la provincia y de la ciudad.

-Yo voy a respetar lo que acordé con el Gobernador, y voy a seguir trabajando junto a él por la ciudad”.

El mandatario municipal se refiere a las visitas que todos los jueves recibe la ciudad por parte de Poggi, donde se realizaron diferentes convenios para obras en Villa Mercedes, entregas de escrituras, programas de fortalecimiento de ONG´s, Tubis, edificios barriales, luminarias, remodelación de comisarías, escuelas, Centros de Atencion de la Salud, y una lista interminable de actos institucionales que a veces hace pensar que ambos líderes se encuentra en campaña, aunque no lo están.

Sin embargo, no dejó de mostrar su descontento con las quintas líneas políticas, dejando una frase fuerte: “si hay algunos funcionarios que tiene el gobernador que quieren que me peleé con él, no es un problema mío”. Según varias personas del entorno, habrían surgido rumores por la utilización de una fotografía de Maxi Frontera junto a Andres Vallone, quien se encuentra actualmente en campaña, lo que habría sido aprovechado por algunos operadores políticos para fantasear un acuerdo estratégico.

-Es una locura-dijo a este medio una fuente cercana al Intendente-Quien conoce al Maxi sabe que él es muy cercano a la gente, y abraza a todo el mundo. ¿Quién que haya ido a un acto no tiene una foto con Maxi? Creer que por una foto tiene un acuerdo, es una fantasía propia de la politiquería vieja que no tiene que volver más.