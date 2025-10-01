Matías Cuello asumió como nuevo administrador de Obras Sanitarias Mercedes

Esta mañana, el intendente Maximiliano Frontera tomó juramento a Fernando Matías Cuello, quien desde ahora estará al frente de Obras Sanitarias Mercedes, organismo encargado de garantizar el suministro de agua potable 🚰 y el servicio de cloacas en la ciudad.

Cuello reemplaza al arquitecto Sebastián Estrada, que juró como asesor del Ejecutivo Municipal y tendrá a su cargo la coordinación de un Plan Maestro de Cloacas con apoyo del Gobierno provincial.

El acto se desarrolló bajo el histórico Tanque de Obras Sanitarias, espacio que Frontera destacó como símbolo de unión “en un contexto de crisis nacional”. Además, agradeció los cinco años de gestión de Estrada, resaltando que la transición se da en un marco de estabilidad institucional.

Por su parte, Estrada señaló que “es momento de darle un nuevo aire con energía joven” y agradeció a los trabajadores por el acompañamiento. Mientras que Cuello, en sus primeras palabras, aseguró: “Me encuentro con una casa ordenada, con una correcta administración, y vamos a continuar con la política de recorrer los barrios, detectar necesidades y resolverlas”.