Más vuelos internacionales desde Mendoza: Latam unirá la provincia con Chile y Brasil

El Gobierno nacional autorizó la operación de nuevos vuelos internacionales desde Mendoza hacia Santiago de Chile y San Pablo (Brasil). La medida fue oficializada mediante la Disposición 24/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

La compañía que tendrá a su cargo las operaciones es Latam Airlines, que podrá realizar servicios regulares internacionales de pasajeros y carga en la ruta Santiago de Chile – Mendoza – Guarulhos, y viceversa.

Con esta disposición, los habitantes de Cuyo tendrán otra alternativa para conectarse con el exterior de manera directa, sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

Actualmente, Latam ya opera conexiones como Santiago de Chile – Ezeiza (21 frecuencias semanales), Santiago de Chile – Aeroparque (27), Santiago de Chile – Córdoba (10) y Santiago de Chile – Mendoza (13). Además, en diciembre se sumará el nuevo servicio Buenos Aires (Ezeiza) – Miami – Santiago de Chile.

Desde la Secretaría de Transporte remarcaron que la medida forma parte de la política de Cielos Abiertos, impulsada por el Gobierno nacional, con el fin de ampliar la conectividad, incrementar frecuencias y promover tarifas más competitivas.

“Se avanza en la apertura del sector aéreo, generando un mercado más libre y beneficioso tanto para las empresas como para los pasajeros”, señalaron desde la cartera.